Manovra, Giani: “Risorse per la sanità? Il minimo del necessario”

Firenze, 19 ottobre 2023 - L'ammontare delle nuove risorse messo nella legge di bilancio per la sanità "era una minima parte di quanto necessario". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dell'evento 'This is the Future' organizzato da Eli Lilly Italia a Sesto Fiorentino (Firenze). "E' una boccata di ossigeno, ma ancora siamo davvero nelle condizioni di dover avere altre risorse se vogliamo mantenere il sistema sanitario così com'è", ha sottolineato. Infatti, ha aggiunto Giani, "si tratta di 3 miliardi, ma poi 2,2 miliardi sono vincolati a quelli che sono i contratti che giustamente sono stati firmati, quindi viene messo l'indicazione 3 miliardi ma in realtà sono ottocento milioni perché 2,2 miliardi sono semplicemente l'adeguamento dei contratti al personale della sanità. Degli altri 800 milioni dividetelo in 20 Regioni, significa 45-50 milioni per la Toscana. Per un bilancio di 7,993 miliardi, 50 milioni significano sostanzialmente nulla. Li utilizzeremo per pagare gli straordinari e abbattere le liste d'attesa. Stiamo incominciando ad arrivare a fine anno e quindi a fare dei bilanci, è enormemente aumentata la spesa farmaceutica ed io non mi sento nemmeno di frenarla, perché vediamo che la spesa farmaceutica corrisponde al costo maggiore dei nuovi farmaci".