Sanità, Giani: “Andrò in tutti gli ospedali della Toscana”

Firenze, 9 maggio 2023 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha visitato l'ospedale di Castel del Piano, a Grosseto. Continua così il giro degli ospedali da parte di Giani che, come ha detto lui stesso, “significa certificazione della situazione e interventi per poter migliorare gli ospedali della Toscana. Stamattina a Castel del Piano, l'ospedale che è riferimento di tutto il territorio dell'Amiata grossetana abbiamo messo a punto tutte le misure che possiamo fare: l'assunzione degli infermieri e degli Oss, il potenziamento infrastrutturale con la Casa della salute e l'intervento strutturale". Giani ha poi spiegato che andrà "uno per uno, in tutti e 45 gli ospedali della Toscana".

Nic.Gra.