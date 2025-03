Arezzo, 14 marzo 2025 – Gian Giacomo Gellini è il nuovo Presidente di ANCE Arezzo, la Sezione Costruttori Edili della Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud.

Eletto nel corso dell’assemblea dei soci di ieri sera, succede ad Igor Michele Magini e ricoprirà la carica per i prossimi 4 anni.

Aretino, classe 1976, Gellini è titolare di C.A.B srl e di altre aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali e della produzione di conglomerati bituminosi in Toscana e in Ghana.

Il neo Presidente si è laureato in Ingegneria gestionale-finanziaria presso il Politecnico di Milano, con esperienza di un anno presso la Wollongong International University (New South Wales – Australia) e MBA con focus in Piccole Medie Imprese presso la SDA Bocconi.

Gellini vanta una lunga esperienza confindustriale, iniziata con la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Arezzo nel 2007 e proseguita con la presidenza del Gruppo Giovani regionale per poi arrivare alla vice presidenza nazionale. L’originaria azienda di famiglia - Impresa Gellini e Orlando – fu inoltre tra quelle che nel lontano 21 ottobre 1944 fondarono l’Associazione Industriali di Arezzo.