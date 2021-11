Firenze, 30 novembre 2021 - Gabriele Salvadori, 46 anni, vigile del fuoco di Cecina, è stato nominato dal presidente Sergio Mattarella cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nel maggio scorso Salvadori era fra i partecipanti della competizione internazionale di mountain bike 'Granfondo Costa degli Etruschi Epic' a Bibbona. Durante la gara Ylenia Colpo, un'altra concorrente, cadde in un dirupo riportando gravi ferite. Gabriele, nonostante gli scarsi mezzi sanitari in suo possesso, riuscì a soccorrerla tamponando le ferite. Riuscì a mantenere Ylenia sveglia.

Salvadori facilitò le operazioni di soccorso indicando il punto esatto dove intervenire e riuscì a fornire le coordinate all'elisoccorso che trasferì poi la cicliosta in ospedale. "Per il suo decisivo intervento di primo soccorso a un'atleta caduta in un dirupo durante una gara ciclistica ieri il Presidente Mattarella ha conferito a Salvadori l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Sono stati 33 i cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, impegno nella solidarietà, nel volontariato, nel sociale nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia.