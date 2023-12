Fraternità Federico Bindi, nell’arco di 30 aperture, circa 300 accessi al centro diurno

Arezzo, 20 dicembre 2023 – La Fraternità Federico Bindi ODV gestisce, dal 2015, un centro diurno per senzatetto e persone in stato di bisogno: solo dal mese di ottobre a oggi abbiamo registrato, nell’arco di 30 aperture, circa 300 accessi al centro diurno, nei giorni di martedì e mercoledì mattina e giovedì pomeriggio, con oltre 100 docce erogate, oltre 50 lavatrici, circa 50 servizi di barberia, oltre a colazioni e distribuzione di indumenti e calzature.

Il Centro Diurno ci consente di incontrare le persone, ascoltare i loro bisogni, le loro storie: cerchiamo di essere un presidio di comunità e questo ci ha consentito di poter aiutare persone che hanno incrociato il nostro cammino, anche con la ricerca attiva del lavoro e costruendo percorsi di autonomia. Oltre al Centro Diurno la Fraternità gestisce tre cohousing, nella città di Arezzo, in cui, attualmente accogliamo 20 persone: nella “Casa Federico” di via Chiassaia ospitiamo 8 persone, alcuni anche in situazioni di emergenza; nella “Casa Federico” di via Benedetto Varchi trovano accoglienza 7 persone; nella “Casa Mamma Grazia” di via Benvenuti trovano, infine, rifugio 5 persone, donne di

varia nazionalità.

“Abbiamo bisogno del supporto umano, materiale e spirituale di tutti, soci, volontari, simpatizzanti, benefattori, anche perchè le spese di gestione delle nostre strutture (tre case e un centro diurno) comportano un grande impegno economico" dice il l Presidente Cristiano Rossi.