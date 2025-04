Arezzo, 13 aprile 2025 – Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Arezzo, insieme alla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito, esprime profondo cordoglio e sincero dolore per la scomparsa improvvisa di Maurizio Leoni, responsabile del Dipartimento Organizzazione Fdi e componente del direttivo provinciale.

«La notizia della sua morte ci lascia sgomenti. In queste ore di incredulità ci stringiamo con commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, agli amici che lo hanno conosciuto nella vita, nel lavoro, nell’impegno politico. Con Maurizio perdiamo un uomo perbene, di rara generosità e umanità, che ha sempre messo a disposizione della comunità politica e civile il proprio tempo, la propria dedizione, le proprie competenze. Amore, passione, senso delle istituzioni: Maurizio ha saputo mettere in campo fino all'ultimo giorno ogni energia per il territorio che ha sempre amato.

Fratelli d’Italia perde oggi un protagonista vero, un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale. Una colonna del nostro coordinamento, di cui tutti abbiamo potuto apprezzare lo spirito costruttivo, la capacità di fare squadra, la serietà. Alla moglie Elena, ai figli Matteo e David, e a tutti i suoi cari, rivolgiamo il nostro pensiero più affettuoso, l’abbraccio più sentito e il cordoglio di tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia della provincia di Arezzo». La nota de

Il commissario Simona Petrucci

Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Arezzo