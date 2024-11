Il Monviso visto da Livorno. Il nuovo incredibile scatto di Fabio Longaron

Livorno, 16 novembre 2024 – Il Monviso visto da Livorno. In tutto fanno 296 chilometri in linea d’aria. Sembra fantascienza, ma in realtà è il nuovo, incredibile scatto di Fabio Longaron, il 25enne studente di scienze naturali di Massarosa grande appassionato di natura e fotografia.

Il 14 settembre scorso aveva fotografato dalla collina di Pedona, sopra Camaiore, il "Re di Pietra" piemontese da ben 269 chilometri di distanza. Stavolta si è superato, riuscendo a immortalare il Monviso addirittura da Livorno, cioè da quasi 300 chilometri.

"Stamani, mentre il Sole era prossimo a sorgere, la Luna tramontava su Livorno. Calando, prima di scomparire sotto all’orizzonte, ha incontrato lui, il Monviso, incorniciando la sua inconfondibile forma, ad “appena” 296 km di distanza”, scrive lo stesso Longaron in un gruppo social.

La foto, si legge ancora, è stata scattata alle 6:38 del 15 Novembre dal monte Pan di Zucchero (406 mt di altitudine, 43°30'37"N 10°25'04"E), a 9.8 km dalla cattedrale di Livorno (di cui si vede il campanile). Ma, soprattutto, a 296 km dalla vetta del Re di Pietra.