Fondazione Arezzo Intour: si riunisce l’assemblea dei soci sostenitori

Arezzo, 24 giugno 2024 – È convocata per mercoledì 26 giugno alle ore 16.30 in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione presso l'Auditorium "Aldo Ducci" (Auditorium Montetini - Piazza della Libertà) l'assemblea dei soci sostenitori della Fondazione Arezzo Intour.

Tra gli obiettivi dell’incontro la nomina del presidente dell'assemblea dei soci sostenitori e del rappresentante che andrà a completare il board della Fondazione.

Come previsto dallo statuto infatti, spetta all’assemblea dei soci sostenitori designare 1 dei 6 componenti del CDA della Fondazione Arezzo Intour (altri 2 sono nominati dall’assemblea dei soci partecipanti e 3 sono le persone designate dal Comune).

L’assemblea sarà anche l’occasione per presentare l’Annual Report 2023, il consueto resoconto che fotografa un anno di attività della Fondazione.