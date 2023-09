Firenze, ladri fanno razzia di gioielli in due appartamenti nella stessa via. Il terzo colpo fallisce

Firenze, 11 settembre 2023 – Fanno razzia di gioielli in due appartamenti nella stessa via e ci provano (senza esito) con un terzo e poi sono fuggiti. È accaduto a Firenze nel fine settimana in via de’ Magalotti.

I malviventi, dopo aver forzato le porte delle due abitazioni avrebbero portato via gioielli del valore di qualche migliaia di euro.

A dare l'allarme è stato il proprietario di una delle abitazioni che, rientrato a casa dalle vacanze, ha trovato la porta scardinata e la casa a soqquadro. Arrivata sul posto la volante della polizia ha notato un’ altra porta forzata e, una volta entrati, gli agenti hanno verificato che l'appartamento era stato 'visitato’ dai malviventi. I ladri avrebbero tentato di forzare, inoltre, la porta di un terzo appartamento ma senza riuscirvi.