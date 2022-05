Firenze, boom di visitatori alla Mostra dell’artigianato. Oltre 55mila presenze

Firenze, 1 maggio 2022 - L’edizione della ripartenza è stata un successo. L’86esima Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze ha registrato un boom di presenze - oltre 55mila - alla Fortezza da Basso. Bilancio più che positivo dunque, sia per quanto riguarda la soddisfazione degli espositori che quanto all’affluenza di pubblico.

“Ringrazio tutti coloro che sono stati al nostro fianco per Mida: le istituzioni, Cna e Confartigianato, i componenti del comitato scientifico e i nostri espositori che ci hanno creduto fino in fondo tornando in Fortezza e contribuendo al successo di questa edizione che è stata quella del coraggio, della fiducia, della ripartenza – dichiara Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera. “Sono loro i primi che ci stimolano a lavorare sempre più nella direzione dell’eccellenza e dell’innovazione, particolarmente adatta ad un contesto unico e esclusivo come quello della Fortezza e di Firenze, capitale dell’artigianato artistico nel mondo”.

“Il successo di questa 86esima edizione” conclude Becattini - dimostra come il lavoro di squadra e le sinergie portate avanti nella ricerca e valorizzazione della cultura del bello e dell’eccellenza artigiana rappresentano la strada da seguire per rendere le prossime edizioni di Mida, nel bene comune, patrimonio di tutti”. “Sono molto orgogliosa di ciò che ha espresso l’associazione che ho l’onore di rappresentare a Mida - ha affermato Tamara Ermini, vice presidente vicario Cna Firenze - la collettiva di Cna Artefacendo ospitata al padiglione delle Ghiaie in cui gli artigiani non solo hanno esposto le loro opere, ma hanno anche mostrato dal vivo le loro lavorazioni. Una dimostrazione di grande qualità e varietà quella espressa dai nostri artigiani che ha contribuito a dare alla mostra uno spiccato tono di eccellenza. Una qualità espressa anche dall’armonia dei padiglioni e dall’organizzazione e coerenza degli allestimenti che dimostrano una cura e un’attenzione particolari che possono scaturire solo quando al lavoro c’è una grande squadra: quella composta dal comitato scientifico, dall’area commerciale di Firenze Fiera e dalle due associazioni di rappresentanza dell’artigianato”.

“Questa mostra – ha commentato Alessandro Sorani, presidente Confartigianato Firenze - che ha segnato la ripartenza si è svolta nel migliore dei modi. I nostri espositori sono molto soddisfatti non solo perché hanno di nuovo ritrovato il loro pubblico fiorentino interessato ai prodotti artigianali ma anche perché hanno avuto modo di incontrare nuovi operatori e fare incontri B2B. L’importante è stato dunque questo aspetto: farsi conoscere da altre imprese su scala nazionale”.

