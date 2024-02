Fibra ottica nella Zona Industriale Altotevere

Arezzo, 2 febbraio 2024 – Si sono da poco conclusi i lavori di scavo e ripristino, portati avanti da IPKOM s.r.l. per fornire fibra ottica FTTH nella zona Industriale Altotevere.

Il sindaco Fabrizio Innocenti: “Questa parte del territorio non era servita dalle tecnologie più avanzate. Siamo quindi lieti che IPKOM, come operatore del territorio, abbia deciso di investire per il cablaggio in tecnologia Fiber to the Home (FTTH) dell’area. Siamo infatti consapevoli che oggi per le aziende l’utilizzo di collegamenti efficaci e veloci sia una priorità.”

Michele Piccini, Amministratore IPKOM commenta: “IPKOM, al pari degli altri Operatori grandi e piccoli, può realizzare e gestire reti in fibra per abbattere il digital divide. Abbiamo realizzato la prima rete proprietaria nel 2021, e ora con l’ampliamento del tracciato, si sono collegate ulteriori aziende. Si tratta di un collegamento a 10 Giga tra il data center IPKOM e l’azienda cliente con possibilità di scegliere la quantità di banda desiderata per la navigazione verso internet.

Quindi le aziende allacciate al tracciato possono contare su una navigazione veramente performante. Ma non solo: hanno anche la possibilità di mantenere i propri backup, o allocare server fisici o noleggiare server in cloud nel datacenter IPKOM: in tutti questi casi il collegamento tra l’azienda cliente e IPKOM è velocissimo. Ciò permette alle aziende di usufruire al massimo delle potenzialità della connessione.”

Laura Mercati, Sales Manager in IPKOM conclude: “Il successo dell’azione di ampliamento del tracciato è conferma del fatto che il territorio è ricco di organizzazioni che hanno voglia di innovarsi e di investire in digitalizzazione. Mi piace anche sottolineare la pronta reazione del Comune di Sansepolcro, che attuando un comportamento fattivo ha fatto si che i rilasci autorizzativi avvenissero in tempi rapidi, contribuendo così alla realizzazione ottimale del progetto.”