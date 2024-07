Camion a fuoco manda in tilt la Fi-Pi-Li: traffico bloccato verso Firenze

Firenze, 23 luglio 2024 – Non c’è pace per gli automobilisti e i camionisti che ogni giorno percorrono la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più comunemente conosciuta come Fi-Pi-Li. Questa mattina, 23 luglio, a causa di un camion in fiamme tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e quello di Lastra a Signa in direzione Firenze la circolazione è completamente bloccata. Intorno alle 9,40 i chilometri di coda raggiunti erano circa quattro. E’ chiuso il tratto tra le uscite di Ginestra e Lastra a Signa. Sul posto oltre la Polizia Stradale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza del mezzo.