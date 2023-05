Fi-Pi-Li: traffico nel caos. La situazione in tempo reale

Firenze, 9 maggio 2023 – Una vera e propria mattinata infernale per gli automobilisti che oggi, 9 maggio, si sono trovati a transitare lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Due gli incidenti che bloccano l’arteria stradale, uno in direzione mare, l’altro verso Firenze. La coda ha sforato i 10 chilometri in entrambe le direzioni. In questo link potete trovare la situazione del traffico in tempo reale.