Comunità energetica, ci siamo: incentivi per chi aderisce

Arezzo, 7 giugno 2025 – Comunita’ energetica, ci siamo: incentivi per chi aderisce

“L’allargamento dell’incentivo del 40% per la realizzazione di impianti ai comuni sino a 50.000 abitanti rappresenta un elemento fondamentale affinché questa operazione possa realizzarsi”. Così Simone Gallai, consigliere comunale di maggioranza a Palazzo delle Laudi e presidente della commissione urbanistica, in merito al progetto di Comunità dell’Energia Rinnovabile in procinto di prendere il via a Sansepolcro. Un progetto sul quale sia Gallai che l’intera amministrazione comunale stanno lavorando da tempo e che di recente ha preso nuovo impulso. Una Comunità Energetica riunisce cittadini, attività commerciali, amministrazioni pubbliche, piccole e medie imprese che si dotano di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia. Gli obiettivi perseguiti attraverso la CER sono l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dell’inquinamento e il contrasto alla povertà energetica. Ne derivano vantaggi per l’ambiente, le famiglie e le aziende. “Quando abbiamo pensato a questa opportunità” dichiara Simone Gallai “confidavamo che lo scenario sarebbe diventato concreto e avrebbe iniziato a portare benefici qualora la comunità fosse riuscita ad attirare un adeguato numero di partecipanti per poi realizzare gli impianti. L’incentivo del 40% esteso ai comuni sino a 50.000 abitanti rappresenta oggi l’opportunità da cogliere per concretizzare anche alle nostre latitudini questa realtà già esistente in altri comuni italiani”.