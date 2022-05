Dal 17 maggio la seconda edizione del Festival dell'Italia Gentile: oltre 40 iniziative

Firenze, 12 maggio 2022 - Oltre 40 iniziative in sette giorni, diffuse su tutta Firenze. Il 17 maggio prende il via il Festival dell'Italia Gentile (seconda edizione): la manifestazione, organizzata da Comune di Firenze e Muse insieme all'associazione My Life Design onlus e all'Odv 'Tuttoèvita Ets', si concluderà il 23 maggio.

Tra gli ospiti l'autore bestseller Daniel Lumera, il docente di Medicina alla Harvard Medical School Immaculata De Vito, il presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, il direttore Peopole and Organization del gruppo Enel Guido Stratta, il poeta Franco Armirio e il cantautore Lorenzo Baglioni. Il fulcro della kermesse sarà a Palazzo Vecchio (dove è avvenuta anche la conferenza stampa di presentazione) che ospiterà nelle giornate del 21 e 22 maggio tavole rotonde tematiche sulla gentilezza, dedicate ad ambiente, sostenibilità, economia, leadership, cura delle persone, cittadinanza attiva, politica, musica e spettacolo. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito e ogni giorno prende in esame tematiche specifiche.

Tra gli eventi anche “Arte, pace, bellezza e gentilezza” del 17 maggio (Museo Novecento, ore 16) con padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Piero Ferrucci, psicoterapeuta e filosofo, Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, Silvia Guetta, professore associato in Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università di Firenze.

La sera del 17 maggio, al Cinema La Compagnia (dalle 20.30), la premiazione del video contest 'La gentilezza in 60' e la proiezione del film 'L'ora del crepuscolo' con gli interventi del vicesindaco di Firenze Alessia Bettini, dell'assessore al istruzione e welfare Sara Funaro, del direttore de 'La Nazione' Agnese Pini, del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e della presidente della Commissione cultura e istruzione del Consiglio Cristina Giachi.

In programma anche al Chiostro di Santa Maria Novella (il 20 maggio) un focus sul tema della meditazione tra scienza e spiritualità, seguito da una lettura antologica di parole gentili a cura di attori di fama. “Un festival diffuso in tantissimi luoghi della città, grazie alla collaborazione dei quartieri, dedicato a raccontare la gentilezza a 360 gradi – ha evidenziato Bettini –. Quest’anno abbiamo coinvolto molto le giovani generazioni, rendendo protagonisti bambini e ragazzi e poi moltissime associazioni hanno proposto e organizzato eventi, creando belle sinergie. C’è sempre più bisogno di gentilezza, in ogni campo e in ogni settore: nell’economia, di cui parleremo con testimonianze di imprenditori, nella società, e infatti presenteremo tante storie dalla comunità, nel linguaggio e nell’informazione, a cui dedicheremo un focus”. “In questo momento storico, dove i valori di pace, empatia e cooperazione stanno vacillando così profondamente, è ancora più significativo ritrovarsi insieme a celebrare il valore della Gentilezza, soprattutto per le sue applicazioni su salute, benessere e prosperità di tutta la comunità”, ha aggiunto Lumera.

Niccolò Gramigni