Festa degli auguri di AIDDA Toscana: imprenditrici, resilienza e innovazione

Firenze, 3 dicembre 2024 - “Aidda è un magnete che ci unisce da anni”, sono state queste le parole con cui Paola Butali, presidente della sezione toscana dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda (AIDDA) ha aperto la tradizionale cena degli auguri di lunedì scorso a Villa Viviani, alla presenza di numerose socie provenienti da Firenze, Siena e Arezzo. Donne imprenditrici, sì, ma soprattutto amiche legate da una sorellanza forte, basata su un background condiviso: “Le donne di AIDDA hanno saputo dedicare amore alle loro imprese – sono state le parole della presidente nazionale Antonella Giachetti –. Attraversiamo un periodo di grande sofferenza, non soltanto economica ma umana. La nostra associazione è pronta per dare un contributo al nostro Paese, per incidere con le competenze e lo sguardo lungimirante delle sue socie sull’operare delle istituzioni. L’articolo 55 del Codice del terzo settore non a caso parla di co-programmazione con gli enti del terzo settore, come è appunto AIDDA, e noi ci auguriamo che la politica inizi a convocarci, perché abbiamo tutte le carte per essere ascoltate. La guerra - ha poi concluso la presidente - non è solo una questione geopolitica internazionale, ma una condizione che deve essere sradicata prima di tutto da dentro i nostri cuori. Le sfide che ci aspettano possono essere combattute solo con l'alleanza: siamo tutti fragili in questo momento storico e abbiamo bisogno gli uni degli altri." Nel corso della serata è stata anche presentata la nuova socia Laura Sclavi, architetto e designer di fama nazionale e non solo, che ha lavorato per 20 anni insieme alla nota maison Bulgari. A porgere il proprio saluto anche il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha sottolineato come AIDDA sia da tempo un punto di riferimento per il nostro territorio regionale, lodando il contenuto del libro appena uscito “AIDDA e l’intelligenza artificiale”, nel quale la socia Orietta Malvisi Moretti raccoglie interviste che raccontano “storie di donne capaci di lottare con le unghie e con i denti pur di raggiungere la propria posizione”. A portare il saluto della sindaca Sara Funaro è stata l’assessora all’Organizzazione e Personale, Protezione civile, Smart city e Innovazione Laura Sparavigna: "Solo grazie alla collaborazione con associazioni come AIDDA riusciamo a portare avanti programmi innovativi, agendo in luoghi e realtà complesse, portando l’innovazione nei contesti urbani. Se vogliamo veder crescere le aziende e la nostra società tutta, dobbiamo fare squadra tra generazioni, generi, associazioni e amministrazioni." Tra gli ospiti della serata anche Silvio Agostoni, responsabile per la Toscana di Unicredit Privat Banking. A conclusione dell’incontro la presidente di AIDDA Toscana Paola Butali ha fatto dono a tutti i presenti del libro “AIDDA è l'intelligenza artificiale” e dell’agenda 2025 firmata da Angela Caputi.