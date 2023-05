Il giorno della Ferrari 125 S, quando corse il primo “Cavallino” da corsa della storia

Firenze, 11 maggio 2023 – Era l’11 maggio del 1947, una data storica per gli appassionati delle auto e del Cavallino. Quel giorno infatti la prima auto in assoluto costruita da Enzo Ferrari, ex direttore dell’attività agonistica Alfa Romeo, debuttò in una corsa. Si chiamava 125 Sport ed era guidata da Franco Cortese. Il debutto della 125 S è finito nei libri di storia essendo stata la prima vettura a marchio Ferrari, nonostante non riuscì a tagliare il traguardo per un banale guasto alla pompa di alimentazione, che le negò l’arrivo proprio mentre stava dimostrando grandi doti tecniche e velocistiche. Ma questa è solo una delle molte ricorrenze del 2023 che rimandano alla storia dell’automobile. Oltre ad importanti anniversari di nascita come i 125 anni di Enzo Ferrari e di Battista ‘Pinin’ Farina, diverse riguardano episodi che sono strettamente legati a industriali, inventori e altri ‘grandi’ delle quattro ruote. Partendo dagli eventi più lontani, nel 1893 (cioè 130 anni indietro) Frank Duryea fece un giro sulla prima macchina americana a benzina nell’abitato di Springfield, Massachusetts. Si trattava di una carrozza con propulsore ciclo Otto - battezzata assieme al fratello Charles, Buggyaut cioè passeggino, che in quel debutto su strada riuscì a percorrere poco più di mezzo miglio. Sempre nel 1893, era per l’esattezza il 23 febbraio, Rudolf Diesel ottenne il brevetto per il suo motore a combustione interna con autoaccensione Neue rationelle Warmekraftmaschine concesso con numero DRP 67 207. L'idea vincente era quella di sfruttare l'alta temperatura generata dalla compressione dell'aria nella camera di scoppio per provocare l’accensione della miscela aria-combustibile. Altra ricorrenza: quando il giovane Ferrari perfezionò le sue doti di pilota, dopo essere entrato nella Cmn, debuttò alla X Targa Florio al volante di una Cmn 15/20HP. Nel 1920 il salto di qualità in quanto iniziò a correre con l'Alfa Romeo e nel 1923, esattamente cento anni fa, ci fu la prima vittoria nel Gran premio del Circuito del Savio. Nasce oggi Salvador Dalí nato l’11 maggio 1904 a Figueres. Celebre pittore spagnolo, protagonista del surrealismo. La sua arte, ricca di contenuti onirici, è fortemente condizionata dalla psicoanalisi. Ha scritto: “All'età di sei anni volevo diventare un cuoco. A sette volevo essere Napoleone. E la mia ambizione è andata costantemente crescendo sin da allora.”