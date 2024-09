Farmacie Comunali: ruotano i servizi per controllare cuore, ossa e pressione

Arezzo, 5 settembre 2024 – Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata: ruotano i servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Le strumentazioni per i quattro esami sono sottoposte a una periodica turnazione all’interno delle otto farmacie di città e frazioni per garantire vicinanza e prossimità agli utenti, con la nuova distribuzione che sarà attiva da lunedì 9 settembre a sabato 5 ottobre. La volontà è di concretizzare un modello diffuso sul territorio di “farmacia dei servizi” volto a promuovere il benessere, la prevenzione e il monitoraggio dei propri valori, offrendo ai cittadini la possibilità di ottenere risposte in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili in virtù del collegamento in telemedicina che permette di individuare eventuali problematiche da approfondire poi con un medico specialista.

Un controllo dello stato di salute delle ossa può essere effettuato alla farmacia “San Giuliano” attraverso la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, valuta cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica e fornisce utili indicazioni per la prevenzione dell’osteoporosi. Due test della durata di ventiquattro ore sono l’Holter Pressorio e l’Holter Cardiaco che consentono, rispettivamente, di rilevare l’andamento della pressione e il comportamento del cuore nell’arco dell’intera giornata: il primo sarà disponibile alle farmacie “Giotto” e “Mecenate”, mentre il secondo potrà essere richiesto nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo”. Un esame utile, infine, per la valutazione dell’attività cardiaca è l’Elettrocardiogramma che sarà ospitato dalle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano”, offrendo un servizio capillare sull’intero territorio comunale che è particolarmente importante anche per una ripresa in serenità e in sicurezza delle attività sportive agonistiche o amatoriali.