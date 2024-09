Far west al pronto soccorso. Quindicenne spacca tutto e prende a botte i vigilantes

Il pronto soccorso dell’ospedale di Prato tenuto sotto scacco per ore da un quindicenne esagitato che ha spaccato due vetrate, ferito una guardia e rapinato un anziano. E’ stata una serata di tensione e paura quella vissuta sabato sera al pronto soccorso del Santo Stefano, da tempo al centro delle polemiche per le continue aggressioni da parte di scalmanati ai danni del personale sanitario. Il problema era stato affrontato di recente in un comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura ma poco è cambiato.

E sabato scorso ne è stata la riprova. Il giovane, di origini magrebine, è arrivato al pronto soccorso pediatrico alle 19. A portarlo la polizia che lo aveva bloccato poco prima in via Pistoiese, piena Chinatown, dopo aver commesso un furto in un negozio. Il giovane appariva molto alterato (sembra che abbia assunto cocaina) e così la polizia, non essendoci gli estremi per un arresto, lo ha portato in ospedale. Al pronto soccorso pediatrico gli hanno fatto una sedazione leggera e lo hanno trasferito a quello ordinario. "In quelle condizioni non poteva restare accanto ai bambini piccoli", spiegano. E’ qui che è scoppiato il caos. Secondo alcuni testimoni, il quindicenne – che non era coi genitori – si è svegliato all’improvviso cominciando a dare di matto. Ha afferrato un paletto che serve per dividere gli ambienti e lo ha scagliato contro due vetrate mandandole in frantumi: una è quella dove stanno le due guardie della Securitalia e l’altra quella della porta di ingresso. I vigilantes sono intervenuti ma il giovane è scappato all’esterno, ha incrociato un anziano, lo ha strattonato e gli rubato le chiavi della macchina.

Le guardie lo hanno bloccato in attesa che arrivassero le forze dell’ordine. Il ragazzo ha picchiato i vigilantes: uno ha riportato un serio trauma cranico con una prognosi di 21 giorni. All’ospedale sono arrivati i carabinieri che hanno preso in consegna il quindicenne e lo hanno arrestato per lesioni, resistenza e danneggiamento. Il giovane è stato portato in un centro per minorenni a Firenze.

"Non so cosa si aspetti, il morto? – attacca Roberto Cesario, segretario territoriale del Nursind – Ho scritto alla prefetta perché le rassicurazioni avute durante il comitato per l’ordine e la sicurezza sono state disattese: ci erano stati garantiti più controlli delle forze dell’ordine e un numero di telefono dedicato. Non è stato fatto nulla. Ho scritto al ministro Piantedosi per chiedere un posto di polizia h24 al pronto soccorso di una città evidentemente pericolosa com’è Prato".

Laura Natoli