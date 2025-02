Arezzo, 28 febbraio 2025 – Fallisce il colpo in un’azienda specializzata in mezzi d’opera ferroviari ad Arezzo.

Questa notte, intorno alle 2.15, due uomini si sono introdotti nello stabilimento e hanno tentato di rubare decine di bobine di rame.

I loro movimenti sono stati colti dalle Guardie Giurate Sicuritalia in presidio fisso presso la struttura, che, dopo aver visionato accuratamente le immagini live del furto in corso, hanno richiesto un supporto alla locale Centrale Operativa.

Le pattuglie di Guardie Giurate, giunte in loco in pochi minuti, hanno allertando congiuntamente le Forze dell’Ordine e il Responsabile della struttura.

Il rapido intervento degli addetti alla sicurezza Sicuritalia e delle Forze dell’Ordine hanno indotto i ladri ad abbandonare il sito, lasciando a terra tutta la refurtiva, e a darsi alla fuga nelle zone circostanti.

I successi controlli hanno confermato il fallimento del colpo e il recupero di tutti i materiali. In corso di accertamento i danni alla struttura.

