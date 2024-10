Arezzo, 14 ottobre 2024 – Fallisce il colpo all’interno di una ditta di autodemolizioni di Arezzo.

Ieri mattina, intorno alle 10.30, un malvivente da un marcato accento straniero e a bordo di una BMW nera si è introdotto all’interno dell’azienda, tentando di sventrare un’automobile di grossa cilindrata, modello Jaguar, con l’intento di asportare alcuni pezzi pregiati tra cui cerchi, parti del cruscotto e pannelli delle porte.

Il soggetto ha scavalcato la recinzione laterale della ditta dopo essere arrivato con la propria vettura nella stradina di confine tra lo stabilimento e un’altra struttura abbandonata.

I suoi movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, innescando il pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia. Giunte in loco in pochi minuti, le Guardie Giurate Sicuritalia hanno accertato l’intrusione in corso e contattato immediatamente le Forze dell’Ordine che hanno provveduto ad individuare il malvivente e prenderlo in custodia.

Dai primi accertamenti effettuati all’interno dell’azienda, non risultano ulteriori ammanchi. Il colpo è, comunque, da considerarsi fallito.

