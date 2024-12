Estrazione del Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 28 dicembre 2024

Milano, 28 dicembre 2024 – Torna la caccia al bottino del SuperEnalotto. Dopo l’estrazione di ieri, che ha regalato oltre mezzo milione di euro a un fortunato giocatore, che ha centrato il 5+1 a Sedico, in provincia di Belluno, il concorso si rinnova questa sera con l’estrazione numero 206 che sarebbe stata di ieri venerdì 27 dicembre ma, per via delle feste, è stata spostata a oggi. Per i giocatori cambia poco e nulla: come sempre, potranno cercare di agguantare un tesoretto milionario, da 50,7 milioni. Al termine della serata di oggi, tuttavia, nessun 6 è stato centrato. Il montepremi per la prossima estrazione sale così alla cifra vertiginosa di 51 milioni e 600mila euro.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del SuperEnalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 28 / 46 / 29 / 88 / 68 / 81

Numero Jolly: 79

Numero Supestar: 40

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: 0 totalizzano euro 0

Punti 5+: 0 totalizzano euro 0

Punti 5: 2 totalizzano euro: 100.043

Punti 4: 478 totalizzano euro 425,45

Punti 3: 19.556 totalizzano euro 31,34

Punti 2: 323.608 totalizzano euro 5,88

Vincite SuperStar

Punti 6SB: 0 totalizzano euro 0

Punti 5+SB: 0 totalizzano euro 0

Punti 5SS: 0 totalizzano euro 0

Punti 4SS: 4 totalizzano euro 42.545

Punti 3SS: 109 totalizzano euro 3.134

Punti 2SS: 1.496 totalizzano euro 100

Punti 1SS: 10.249 totalizzano euro 10

Punti 0SS: 24.401 totalizzano euro 5

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 115 totalizzano euro 5.750

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 17.342 totalizzano euro 52.026

Vincite WinBox 1: 2.390 totalizzano euro 59.750

Vincite WinBox 2: 257.507 totalizzano euro 523.050

Totale vincite Seconda Chance: 17.457

Totale vincite WinBox: 259.897

Bari – 74 / 88 / 66 / 59 / 82 (oro 82)

Cagliari – 36 / 39 / 6 / 54 / 53 (oro 53)

Firenze – 1 / 51 / 5 / 20 / 24 (oro 24)

Genova – 27 / 22 / 70 / 48 / 65 (oro 65)

Napoli – 9 / 10 / 15 / 22 / 48 (oro 48)

Milano – 14 / 67 / 62 / 20 / 40 (oro 40)

Palermo – 69 / 42 / 26 / 45 / 84 (oro 84)

Roma – 67 / 59 / 48 / 38 / 79 (oro 79)

Torino – 5 / 32 / 27 / 47 / 77 (oro 77)

Venezia – 55 / 39 / 8 / 43 / 78 (oro 78)

Nazionale – 27 / 1 / 58 / 24 / 88 (oro 88)

Simbolotto: 7 Vaso / 5 Mano / 24 Pizza / 3 Gatta / 32 Disco

I numeri vincenti del 10eLotto: 1 / 5 / 6 / 9 / 10 / 14 / 22 / 27 / 32 / 36 / 39 / 42 / 51 / 55 / 59 / 66 / 67 / 69 / 74 / 88

Numero Oro: 74

Doppio Oro: 74 / 88

Numeri Extra: 8 / 15 / 20 / 24 / 26 / 38 / 43 / 45 / 47 / 48 / 53 / 54 / 62 / 70 / 82