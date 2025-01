Estra, siglato con Confindustria Toscana Sud accordo quadro per la fornitura di energia elettrica a condizioni vantaggiose per le imprese

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Estra dà energia alle aziende: oltre al gas, siglato con Confindustria Toscana Sud un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica a condizioni vantaggiose per sostenere le imprese.

Siglato nei giorni scorsi l'accordo tra Estra e Confindustria Toscana Sud per la fornitura di energia elettrica a condizioni particolarmente vantaggiose alle associate. Sono 65 le aziende interessate delle province di Arezzo e Siena per un totale di circa 13,5 Giga consumi stimati annui totali.

Un accordo che segue quello stipulato sul gas ancora in corso di validità (sono 2,5 i milioni di mc/annui forniti da Estra Energie alle imprese associate) e che consolida la collaborazione ormai decennale con Confindustria per dare sostegno concreto alle imprese a partire dal taglio dei costi dei consumi energetici.

"Per sostenere lo sviluppo dell'economia locale ognuno deve fare la propria parteper questo da sempre dialoghiamo con le imprese del territorio per rispondere in modo puntuale alle loro esigenze. – ha commentato Francesco Macrì presidente di Estra - Insieme a Confindustria infatti abbiamo condiviso una strategia proprio per venire incontro alle imprese associate aiutandole a contenere i costi di questa importante voce di spesa nel bilancio”

“L’inizio 2025 vede un importante aumento dei costi dell’energia, basta pensare che nella Borsa Elettrica Italiana, il PUN (prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica) a gennaio 2025 è quotato in media a 139 euro/mwh, da 88 a febbraio 2024. Si tratta dunque di un rincaro pari al +57,9% in circa un anno - ha detto Alessandro Tarquini Direttore Generale di Confindustria Toscana Sud - l’accordo con Estra garantisce alle aziende le migliori condizioni per ridurre gli effetti dell’aggraviodei costi energetici oltre ad assicurare un canale diretto e ormai rodato per l’esame di ogni questione. Confindustria Toscana Sud offre inoltre alle aziende associate un servizio di check up energetico, volto a verificare gli effettivi consumi e a segnalare possibili risparmi ottenibili attraverso miglioramenti nel processo produttivo”.