Estate di San Martino: cos’è, quando cade e da dove nasce la leggenda

Firenze, 8 novembre 2023 - "L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino". Un antico proverbio spiega così quello che, tradizionalmente, indica un periodo autunnale all’insegna del bel tempo. Quest’anno però si cambia: sono attese piogge per l’Estate di San Martino. Ma di cosa si tratta? E perchè si chiama così?

Quando cade

Con l'espressione si fa riferimento ad un periodo della durata di circa tre giorni che cade nella prima metà del mese di novembre. Si tratta di un periodo autunnale che segna di solito un cambiamento sulle condizioni climatiche.

Dopo il primo freddo e le prime nevicate, l'Estate di San Martino di solito porta il bel tempo con temperature in rialzo rispetto alle medie stagionali. L'11 novembre si festeggia anche San Martino. Da qui nasce l'idea di chiamarla l’Estate di San Martino.

L’Estate di San Martino si verifica nell’emisfero boreale proprio in concomitanza del giorno in cui si celebra il Santo. Nell'emisfero australe, invece, pare che lo stesso fenomeno si manifesti tra i mesi di aprile e maggio.

La leggenda religiosa

L'antica leggenda religiosa dell'estate di San Martino riguarda la vita di Martino di Tours. Si racconta che Martino, durante il suo soggiorno in Gallia, tornando a casa durante un forte temporale incontri, per strada, un mendicante. Vedendolo senza vestiti in mezzo alla tormenta, Martino si impietosisce e gli dona una parte del suo mantello per proteggersi dalla pioggia.

Quel gesto generoso dà il là ad un miracolo: si placa la tempesta, il vento smette di soffiare ed arriva il bel tempo. Non solo.

Quella stessa notte Martino sogna Gesù, che gli rivela di essere lui il mendicante a cui ha donato il mantello. Un sogno premonitore che spinge Martino a deporre le armi e a convertirsi al Cristianesimo. Inizia così il cammino di fede che lo porta a diventare il vescovo di Tours nel 371 d.C.

La curiosità

Tra le altre tradizioni legate al nome di San Martino c'è anche quella di essere il patrono dei cornuti. Il motivo? Per alcuni questa tradizione è legata alle corna del bestiame che nel mese di novembre vengono esposte nelle fiere, mentre altri lo collegano alle feste pagane promiscue che si svolgevano in questo periodo dell'anno.

Le tradizioni agricole

Durante questo periodo, secondo le tradizioni agricole, venivano rinnovati i contratti agricoli annuali: il detto "fare San Martino", cioè traslocare, viene proprio da qui. L’Estate di San Martino ha dunque anche forti legami con la terra e con i suoi frutti. Infatti tradizionalmente durante questi giorni si aprono le botti per il primo assaggio del vino nuovo.

Cosa dice la scienza?

C'è anche una spiegazione scientifica intorno al fenomeno riguardante l'Estate di San Martino. Molti esperti affermano che la fase di tempo stabile possa essere ricondotta all’espansione dell’anticiclone dalla Spagna verso tutto il Mediterraneo. Il verificarsi di alta pressione, alte temperature e bel tempo potrebbe essere infatti dovuto ad un ritorno ciclico proprio di questo anticiclone. Ma quest’anno non sarà così.

Estate di San Martino tra poesia e romanzi

L’Estate di San Martino è stata anche al centro di poesie e romanzi. Basti pensare alla bellissima "San Martino, Novembre" di Giovanni Pascoli e al romanzo "L'estate di San Martino" scritto da Adalbert Stifter.

L'Estate di San Martino all'estero

L’Estate di San Martino è nota anche all’estero. Nei Paesi anglosassoni è conosciuta come “Indian Summer” (letteralmente estate indiana); invece in alcune lingue slave, come il russo, è chiamata “Bab’e Leto” che significa “estate delle nonne”. Ancora oggi San Martino viene celebrato in Belgio, Olanda, Polonia, Francia, Germania, Austria, Estonia e Lituania. I bambini, nei giorni che precedono l’11 novembre, costruiscono lanterne di carta o di legno da portare in processione. Poi, si radunano intorno al fuoco mangiando dolci e intonando canzoni dedicate a San Martino.