Espulsione giudiziaria dopo 5 anni in cella, non potrà tornare in Italia per un decennio

Terni, 31 luglio 2023 – Espulsione giudiziaria decisa dal magistrato di sorveglianza di Frosinone ed eseguita dalla Questura di Terni per un albanese 48enne che da cinque anni era recluso in carcere. E’ stato accompagnato sabato dalla polizia ternana all'aeroporto di Perugia dove è stato imbarcato su un volo per Tirana. L’uomo, dopo aver passato oltre cinque anni in altre case circondariali italiane, era detenuto nel carcere di Terni per produzione e traffico illecito di sostanza stupefacente, uso di atto falso e falsità materiale. Già espulso dalla Questura di Viterbo nel 2016, nel 2017 era rientrato in Italia con un documento greco falso, commettendo vari reati, sia nella Tuscia, che a Roma; era stato poi arrestato dalla polizia di Viterbo e condannato a 7 anni e 5 mesi.

Ora l’espulsione giudiziaria, "misura alternativa alla detenzione che può essere applicata quando il periodo di reclusione da scontare è inferiore ai due anni" spiega la Questura di Terni. Per lui divieto di rientrare in Italia per 10 anni: in caso di inottemperanza, se fermato, verrà di nuovo arrestato e dovrà scontare l'anno e mezzo mancante di reclusione. Dall’inizio dell'anno, l’Ufficio immigrazione di Terni ha espulso 91 stranieri.