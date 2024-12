Esplosione a Calenzano: Cna Toscana Centro attiva assistenza per le imprese danneggiate

Calenzano (Firenze), 9 dicembre 2024 – A seguito dell’esplosione avvenuta questa mattina al deposito Eni di Calenzano, il presidente dell’area territoriale piana pratese e Calenzano, Matteo Cini, ha comunicato che Cna Toscana centro ha immediatamente attivato un nucleo dedicato per gestire le segnalazioni delle imprese colpite dall’incidente. La deflagrazione ha infatti provocato danni a persone e ingenti danni materiali, coinvolgendo diverse attività produttive della zona.

Misure di sicurezza e prevenzione

Nella giornata di oggi è stato organizzato un incontro con la sala emergenze del comune di Calenzano per fare il punto della situazione e presentare una prima mappatura dei danni subiti dalle imprese. Per prevenire episodi di sciacallaggio nella zona rossa (via di Le Prata, via Erbosa e via Del Pescinale), il Comune sta valutando l’emissione di un’ordinanza di chiusura notturna tra lunedì e martedì. Inoltre, è stato attivato un servizio di sorveglianza coordinato dalle forze dell’ordine. Le imprese possono comunque decidere di ricorrere a servizi di vigilanza privata.

Verifica dei danni e agibilità

I Vigili del Fuoco sono disponibili per effettuare verifiche sull’agibilità dei locali danneggiati. Le imprese interessate possono richiedere un intervento chiamando il numero 115. Inoltre, la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze è contattabile al numero 055.7979 per ulteriori segnalazioni. È anche possibile inviare richieste o segnalazioni via email all’indirizzo dedicato del Comune di Calenzano: [email protected].

Assistenza Cna per le imprese

Ancora, Cna Toscana Centro fornisce supporto alle imprese associate per tutte le necessità legate all’emergenza. È possibile contattare il numero 348-7011983 o scrivere a [email protected] per ricevere assistenza. È inoltre in fase di organizzazione un servizio di assistenza legale convenzionato con Cna per le aziende danneggiate; ulteriori dettagli saranno disponibili a partire da domani.

Aggiornamenti dal Comune di Calenzano

Ferrovie e autostrada sono state regolarmente riaperte dalle 14:50.

Arpat assicura che non ci sono rischi per la salute causati dall’incendio verificatosi questa mattina.

Il Palazzetto dello sport e la piscina comunale resteranno chiusi oggi e domani.

È stato proclamato il lutto cittadino e tutti gli eventi in programma sul territorio comunale sono sospesi fino a martedì 10 dicembre.