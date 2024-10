Esercitazioni militari al largo della Toscana, scattano i divieti di navigazione

Viareggio, 10 ottobre 2024 – Esercitazioni militari in vista: si terranno nei giorni 14, 15 e 16 ottobre nello specchio acqueo compreso tra il Comune di Forte dei Marmi incluso e il Comune di Vecchiano escluso. Una iniziativa di routine, che avviene con una certa frequenza, e che per ragioni di sicurezza richiede che nei giorni in questione, dalle 8 alle 19, siano vietate pesca, balneazione e navigazione nel raggio di 4 miglia dal punto indicatoi dalle coordinate LAT.: 43° 49’ 50’’ N – LONG.: 009° 53’ 00’’ E.