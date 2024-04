Elio Brandi e Giuliano Toti sono i “Pionieri al volante” dell’Automobile Club Arezzo per il 2024

Arezzo, 25 aprile 2024 – Come ogni anno l’Automobile Club Arezzo ha voluto celebrare gli automobilisti aretini che hanno guidato per almeno 55 anni, nel rispetto dei principi indicati dal Codice della strada.

Per l’anno 2024 il premio per la patente più datata è andato a Elio Brandi, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo di ben 74 anni di patente. Scorrendo la speciale classifica dei pionieri troviamo, rispettivamente in seconda e terza posizione, Giuliano Toti con 73 anni di patente e il gruppo formato da Piero Bennati, Giovanni Noli, Emilio Ricci e Corrado Elio Coleschi con 72 anni.

Nella categoria dedicata alle signore, la prima in classifica è risultata Dorotea Viviani con ben 68 anni di patente.

La cerimonia è stata inaugurata dal direttore Silvia Capacci, dal fiduciario ACI Sport Paolo Volpi e dal presidente Bernardo Mennini, che ha voluto sottolineare come: “l’Automobile Club si occupa con attenzione degli automobilisti di tutte le età, sia parlando di sicurezza stradale nelle scuole con il progetto Guida che ti guido, sia celebrando chi, come nel caso dei Pionieri al volante, conduce l’auto in maniera ineccepibile da molti anni e rappresenta uno straordinario esempio di guida sicura per i giovani e per tutti noi”.

Successivamente sono stati consegnati i diplomi per gli oltre 90 partecipanti all'iniziativa, concludendo poi con lo scatto della consueta foto di gruppo e con un meritato brindisi finale.

Un ringraziamento particolare è dovuto nei confronti dello sponsor della serata, l’azienda TCA spa, che sostiene Aci Arezzo nelle attività di sensibilizzazione in materia di educazione stradale.