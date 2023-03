Il Piano rifiuti è pronto: economia circolare ad alta tecnologia. La mappa degli impianti

L’assessora all’Ambiente della Regione Toscana Monia Monni

Il piano per l’economia circolare della Regione Toscana è pronto: approderà in giunta e poi in consiglio. Pur essendo un piano dinamico (39 offerte di realizzazione di impianti giunte all’assessorato all’Ambiente guidato da Monia Monni in seguito all’Avviso pubblico di cui 8 finanziati Pnrr e 16 in fase di valutazione di impatto ambientale) si può definire lo scenario attuale. In prima fila c’è Alia Spa. Suoi questi progetti presentati: tre gassificatori (a Empoli che tanta protesta ha scatenato, Pontedera e Rosignano), procedimento autorizzativo (Via) non ancora iniziato; un impianto per il recupero di rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici (Raee a San Donnino, Firenze, ex inceneritore) Via in corso; recupero rifiuti tessili (Prato, Baciacavallo) Via in corso; impianto per il recupero di rifiuti da carta e cartone (Pistoia, area del Dano) Via da marzo. E poi c’è in campo Retiambiente: impianto di valorizzazione di carta e cartone a Massarosa (Lucca) e un impianto di digestione anaerobica in località Pioppogatto. La piattaforma Iren a Scarlino (Grosseto) per recupero e riciclaggio di rifiuti non pericolosi. Sempre a Grosseto un impianto di digestione anaerobica (trattamento della frazione organica) realizzato dalla «San Lorenzo Green Power srl» e un impianto di trattamento dei rifiuti (urbani o...