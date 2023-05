Ecco il "PanParlante", brevi storie scritte sulle buste del pane

Narni (Terni), 19 maggio 2023. Da domani nelle panetterie del comune di Narni prenderà il via la distribuzione del “PanParlante”, come previsto nell'originale progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini fino a 6 anni, “Leggere Pane Quotidiano”. L'iniziativa, spiega il Cesvol, è finanziata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), nell’ambito del bando “Leggimi 0-6 / 2021”. Il PanParlante è un pane che racconta: sulle buste in cui viene distribuito sono infatti stampate pillole di lettura, tratte dai libri presenti nella biblioteca comunale Eroli. “Queste pillole – continua il Centro servizi volontariato _ saranno lette in famiglia, ad alta voce, insieme, a tavola, con gli amici, durante un pic nic. Tutti potranno poi recarsi in biblioteca a leggere il volume integrale da cui sono state tratte”. Il PanParlante sarà distribuito fino ad ottobre in 14 panetterie del comune e delle frazioni dislocate a Narni centro, Narni Scalo, Maratta, Berardozzo, San Liberato, Nera Montoro, Gualdo, Vigne, Schifanoia.