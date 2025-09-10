Arezzo, 10 settembre 2025 – E' morto Renato Ricci, il fotografo dei matrimoni. Si è spento a 78 anni e domani, giovedì 11 settembre, in duomo, nella cappella della Madonna del Conforto sarà celebrato il funerale alle ore 10.
Tanti fotografi di Arezzo hanno collaborato con lui e si sono formati nell'attività a quella che si può definire una vera scuola. In origine autista, Ricci aveva lasciato quel lavoro per la passione verso la fotografia declinata in più direzioni e spesso trasformata in arte.
Lo studio in via Buonconte da Montefeltro il fulcro del lavoro condotto nel corso degli anni con maestria.
Lascia la moglie Anna ei figli Lorenza e Gianluca, che portano avanti nelle loro attività gli insegnamenti e il gusto del padre. Renato Ricci si è spento martedì 9 settembre. Camera ardente alla Misericordia di Arezzo.