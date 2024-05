Lucca, una città da Oscar: Hoffman finisce le riprese e lascia un’eredità da 2,5 milioni

Lucca, 6 maggio 2024 – Una città da red carpet, ma anche una straordinaria promozione da Oscar. Le riprese del nuovo film di Peter Greenaway con attori del calibro di Dustin Hoffman, Helen Hunt e Laura Morante sono appena terminate nel cuore del centro storico, ma l’onda lunga della vetrina internazionale per Lucca è appena iniziata.

“Tower Stories“, questo il titolo provvisorio della pellicola, sarà presentata l’anno prossimo al Festival di Cannes, ma è già tempo di lusinghieri bilanci per la città.

«Del budget complessivo del film – svela infatti l’assessore al turismo Remo Santini – ben 2,5 milioni di euro hanno avuto già una ricaduta immediata sulla città, tra spese di alberghi, ristoranti e servizi che la produzione ha realizzato qui a Lucca. Una cifra molto importante, ma che non sarà l’unica ricaduta economica per la città. La più importante, in termini di promozione, si avrà infatti nel momento in cui il film sarà distribuito, nel 2025, dopo la presentazione sulla croisette a Cannes".

Insomma, dopo settimane intense di ciak nei luoghi più iconici della città, con gli attori da Oscar impegnati anche a destreggiarsi tra le pressanti richieste di selfie, con piazze e strade spesso off limits per sosta e circolazione (sacrifrici accolti incredibilmente col sorriso dai lucchesi), Lucca saluta un cast stellare e il genio di Peter Greenaway che li ha portati qui. E chissà che non sia solo un arrivederci.

Lo stesso Dustin Hoffman, premiato dal sindaco Mario Pardini insieme ad Helen Hunt e al regista, ha ringraziato così il Comune: “Vivere a Lucca è un dono, lavorare qui (per il film) e viverci è anche questo un dono e... mia figlia ha deciso che vuole comprare casa a Lucca“. Uno spot internazionale senza prezzo.