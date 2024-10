Arezzo, 24 ottobre 2024 – Due nuove operatrici per il servizio di doposcuola “La Penna Magica”. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il centro didattico dell’Istituto di Agazzi ha incrementato il proprio personale per rispondere alle rinnovate richieste emerse dalle famiglie per il supporto a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie nell’apprendimento e nello svolgimento dei compiti. La crescita dell’utenza ha prima motivato il trasferimento del servizio in via Montefalco in un moderno, funzionale e amplio locale alle porte del centro cittadino, poi ha richiesto un aumento dell’equipe di psicologhe per seguire ogni alunno in modo personalizzato per arrivare a individuare e acquisire le metodiche di studio maggiormente funzionali.

Le attività scolastiche, ludiche e ricreative de “La Penna Magica”, supervisionate dalla dottoressa neuropsicologa Paola Fornaini, erano finora condotte dalle professionalità delle dottoresse Linda Vagnoli e Francesca Piombini che fanno ora affidamento anche sul contributo di due nuovi innesti: le dottoresse Ilaria Gallorini e Viola Cordovani. Questo team ha condotto o sta conducendo una specifica formazione per tutor per Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali e Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività, acquisendo così una specializzazione anche nel sostegno a bambini, ragazzi e adolescenti con difficoltà rilevate nel contesto scolastico o con diagnosticati quadri di disturbo del neurosviluppo. Il centro didattico, dunque, si pone come un vero e proprio anello di congiunzione tra il percorso scolastico e il percorso riabilitativo di questi alunni, operando in stretta sinergia con famiglie, docenti e istituti comprensivi, con l’obiettivo ultimo di sviluppare capacità di pianificazione, organizzazione, autonomia, autostima, autoefficacia e motivazioni. Gli incontri de “La Penna Magica” sono individuali o in piccoli gruppi omogenei, dal lunedì al sabato; per informazioni è possibile contattare il numero 331/72.17.936.