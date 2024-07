Arezzo, 3 luglio 2024 – Due Magnum di Messer Angelo ai vincitori della 57 swss° Prova Generale della Giostra del Saracino del 21 giugno 2024

Questa mattina nella nuova Scalinata del Palazzo di Fraternita sono state consegnate dal Primo Rettore Dott. Pier Luigi Rossi, due Magnum del Vino di Tenute di Fraternita Messer Angelo ai vincitori della Prova Generale del 21 giugno Leonardo Tavanti e Matteo Bruni del Quartiere di Sant’Andrea.

Fraternita dei Laici che ha presenziato con il Proprio Palazzo a tutte le manifestazioni del Saracino dalla sua origine, da alcuni anni ha deciso di premiare i Cavalieri che si aggiudicano la Prova Generale, ha dichiarato il Primo Rettore.

Per questa edizione, prosegue il Primo Rettore, ai vincitori consegniamo due Magnum di Vino dedicate a Messer Angelo Gambiglioni, noto Giurista Aretino del 1400 e Grande Benefattore della Fraternita dei Laici, auguriamo ai due Cavalieri del Quartiere di Sant’Andrea di partecipare ancora alla manifestazione della Giostra del Saracino.

Intanto il Primo Rettore di Fraternita Pieri Luigi Rossi, comunica che l'inaugurazione della nuova scalinata del palazzo di Fraternita si terrà venerdì 5 luglio.

Il Magistrato e il Primo Rettore, Pier Luigi Rossi, rivolgono l'invito a partecipare all'inaugurazione istituzionale della nuova scalinata del Palazzo di Fraternita dei Laici, Venerdì 5 Luglio alle ore 21,00.

"Una serata di festa in Piazza Grande per la nuova scala, luogo di incontro e socialità per la collettività aretina"