Droga, maxi operazione in tutta Italia. Arresti anche in Toscana e Liguria

Firenze, 20 novembre 2023 – Trecento carabinieri all’opera e quaranta arresti in tutta Italia nell’ambito di una maxi operazione antidroga partita da Cagliari su richiesta della Dda di Cagliari. L’indagine, denominata “Family and Friends”, ha consentito di smantellare una organizzazione criminale italo-albanese operante in Sardegna con ramificazioni anche in Liguria e Toscana.

Per 22 persone si sono aperte le porte del carcere, 18 ordinanze sono agli arresti domiciliari. Al vertice del gruppo criminale c'era un uomo di Quartu Sant'Elena che gestiva i rapporti con la Spagna per l'importazione di hashish e con l'Albania per la cocaina. Lo stesso soggetto, secondo gli investigatori, coordinava altri due gruppi criminali uno che operava a Quartu e si occupava dello spaccio nel Cagliaritano e uno a Sassari.

Nel corso delle indagini, durate diversi mesi, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina.