Donne Insieme, 1995/2025 30 anni di solidarietà e rivoluzione gentile

Arezzo, 14 settembre 2025 – 1995/2025 30 anni di solidarietà e rivoluzione gentile

Donne Insieme si è costituita nel 1995 ad Arezzo, una delle prime associazioni a tentare di dare una risposta tangibile alle prime ondate di immigrat@ nel nostro territorio. Donne insieme nasce quindi “dalle donne per le donne” con l'obiettivo di accogliere donne e bambini in difficoltà e favorire l'integrazione e l’interculturalità.

In 30 anni sul territorio l’associazione Donne Insieme ha collaborato con moltissime delle realtà istituzionali e di volontariato del territorio aretino, facendo della Rete sociale uno dei suoi primi obiettivi., ha letto i cambiamenti della realtà offrendo risposte in servizi, attività e ascolto di bisogni e desideri

GIOVEDI’ 18 settembre in piazza Zucchi dalle 21,00

Con l’Orchestra Multietnica Aretina in concerto perché la musica,

è il linguaggio universale

che ci unisce tutt@