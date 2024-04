Giornata donazione organi, è Livorno la più generosa della Toscana. Firenze ottava in Italia

Livorno, 9 aprile 2024 – E' prima in Toscana e quarta in Italia per la donazione organi tra le città con più di 100mila abitanti. Livorno si distingue per generosità, secondo quanto emerge dalla quinta edizione dell'Indice del dono. Realizzato dal Centro nazionale trapianti, il rapporto, pubblicato in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra il 14 aprile, analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di oltre settemila Comuni italiani. I valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi. Tra le città con oltre 100mila abitanti, Livorno ha ottenuto dunque il quarto posto, con un indice del dono di 68,81/100, una percentuale di consensi del 77,9% e un'astensione del 38%.

Firenze è invece ottava, con un indice di 66,79/100, una percentuale di consensi del 75,6% e un'astensione del 39%, mentre la Toscana, complessivamente, si piazza sesta tra le regioni italiane, con un indice del dono di 63,85/100: la percentuale di consensi è del 74,2% e l'astensione è al 44,5% contro una media nazionale di 68,5% di sì e di 41,8% di astenuti. Tra le diverse fasce d'età sono i toscani tra i 31 e i 40 anni i più generosi (78,4% di consensi), mentre i 18-30enni si fermano al 73,5%. Più basso il consenso tra gli over 80 (52%), probabilmente a causa dell'errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile.

Presenza toscana anche nella top ten dei comuni medio-grandi, tra i 30mila e i 100mila abitanti: Sesto Fiorentino è sesta, con un indice di 70,52/100, Camaiore (Lucca) è ottava (70,31/100). Nella classifica complessiva regionale in testa c'è Lajatico (Pisa): ha ottenuto un indice del dono di 83,43/100, una percentuale di consensi dell'86,8% e un'astensione del 16,2%. A seguire Molazzana, con un indice di 79,70/100, terzo posto per San Romano in Garfagnana, con un indice di 75,46/100.