Arezzo, 20 maggio 2024 – Partono i lavori alla ex palazzina comando della Cadorna in vista della demolizione del fabbricato esistente e della realizzazione del nuovo destinato a ospitare il Centro per l’impiego: comporteranno da mercoledì 22 a martedì 28 maggio, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in tutti gli stalli di sosta di fronte alla facciata, in quelli adiacenti al retro posti nel parcheggio a pagamento di piazza del Popolo e nelle aree riservate alla Misericordia.