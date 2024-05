Casentino Academy, ecco il nuovo campetto da calcio

Arezzo, 20 maggio 2024 – E’ stato inaugurato ieri con un piccolo torneo dei più piccoli, il nuovo campetto in erba sintetica reso possibile grazie alla collaborazione tra volontariato, aziende del territorio e comune di Bibbiena.

La struttura è stata dedicata alla memoria di Narciso Lomonico uno dei fondatori nel 2000 della associazione Casentino Academy e uno dei volontari dei pulmini più appassionati e presenti nella vita calcistica e sociale di questa realtà.

Daniele Bernardini come referente della Academy ha commentato: “E’ stato uno dei fondatori polisportiva e ha dedicato anima e corpo ai bambini; è stato coordinatore dei pulmini e amatissimo dai bambini finchè la sua salute glielo ha permesso. finché il fiato lo ha permesso. Ero per questo doveroso intitolargli questo campo a cui noi teniamo tanto”.

Sempre Daniele Bernardini commenta: “Un grande esempio di grande collaborazione tra amministrazione pubblica, aziende del territorio e volontari della Casentino Academy. Vorrei citare Italian Garden così come tutti i volontari perché quando si uniscono le forze si possono realizzare grandi cose per la comunità”.

Giacomo Bondi Direttore Casentino Academy: “Il campetto in sintetico sarà destinato alla scuola calcio, è praticamente il principale campetto per la scuola calcio e un grande emotivo di orgoglio per il riconoscimento dato dall’amministrazione comunale al lavoro che facciamo tutti i giorni con i nostri giovani. La Casentino Academy conta 400 tesserati, comprende bambini che fanno parte di tre comuni, si estende per area geografica molto grande. Ogni giorno abbiamo 6 pulmini che girano per tutto il Casentino a raccogliere i nostri piccoli grandi giocatori in erba”.