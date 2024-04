Don Giovanni è il nuovo parroco di Montecchio

Arezzo, 5 aprile 2024 – Da domani, le parrocchie di San Biagio, Montecchio Vesponi, e San Miniato, Pievuccia, avranno un nuovo parroco. L’ingresso ufficiale di Don Giuliano è previsto domani sera, alle ore 21.00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, S.E. Monsignor Andrea Migliavacca.

“Siccome dal 18 giugno del 1967 tra Poppi e Castiglion Fiorentino hai dato tanto ai tuoi Parrocchiani e a tutte le persone che hai sempre aiutato è giusto che un po’ ti riposi anche te, ma come ha detto il tuo amico Leonardo Pieraccioni, tu non sei uno che sta con le manine dietro la schiena a guardare, noi aspettiamo che il tuo entusiasmo contagioso e la tua carica di eterno giovanotto si concentri nei prossimi obbiettivi, che come sempre è stato saranno belli, tangibili e concreti. Nel frattempo ti dico grazie per tutto quello che ci hai dato, mi hai dato e per come lo hai saputo fare in questi anni. Ti aspetto ogni tanto al tuo orto in attesa di conoscere i tuoi prossimi progetti. Ci conto. Mario”.

È questo il passaggio saliente della lettera aperta del sindaco Mario Agnelli apparsa questa mattina via social.

Don Giuliano Faralli è stato parroco a Montecchio per ben 31 anni e in tutto questo periodo ha intrapreso numerose iniziative che “ci hanno dato tante soddisfazioni” – come lui stesso ha più volte ricordato alla popolazione – “grazie alla vostra collaborazione. Adesso le nostre comunità hanno bisogno di forze fresche con idee ed iniziative nuove; sarà questo il compito del nuovo parroco Don Giovanni che viene con tanta voglia di fare e sono certo otterrete ancora tante soddisfazioni, sempre con la vostra preziosa collaborazione”.

Dopo l’ingresso, solo qualche mese fa, di Don Aimè alla parrocchia della Collegiata arriva un nuovo parroco a Castiglion Fiorentino.

