Don Aimè alla Collegiata di San Giuliano

Arezzo, 5 dicembre 2023 – Alla presenza di S.E. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, con il saluto dei tre Presidenti dei Rioni Castiglionesi, ieri sera c'è stato l'ingresso del nuovo Parroco della Collegiata di San Giuliano, della Parrocchia di San Marco alla Nave e della Parrocchia di S. Maria e S. Cristina in Pieve di Chio, Don Aimè Stanislas. Bentornato Don Aimè”.

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’insediamento di Don Aimè alla parrocchia della Collegiata. Duomo gremito di fedeli, ieri sera, Castiglionesi e non solo hanno voluto salutare sia don Aimè ma soprattutto per ringraziare Don Marcello per questi 12 anni passati insieme.

“Sotto il segno della continuità” ha detto il Vescovo S.E. Andrea Migliavacca durante la celebrazione eucaristica dimostrando unicità di pensiero e di missione oltre che una guida sicura e fraterna.

Per Don Aimè è un ritorno a “casa” visto che proprio 12 anni insieme a Don Marcello dalla parrocchia aretina dell’Orciolaia arrivò a Castiglion Fiorentino.