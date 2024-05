Arezzo, 10 maggio 2024 – Domenica 12 maggio si rinnova l’appuntamento con la giornata internazionale dell’infermiere, nel giorno della nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. “Quest’anno – spiega il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso – il tema scelto è Nutriamo la Salute, riprendendo la radice etimologica del nostro nome che, tanto nell’inglese antico da cui deriva il termine Nurse quanto in latino, rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno. È proprio questo, come ha sottolineato anche la nostra presidente nazionale Barbara Mangiacavalli, che fa l’infermiere nella sua attività quotidiana sottolineando come anche il codice deontologico della professione dica chiaramente che il tempo di relazione è tempo di cura. L’immagine che identificherà questa Giornata internazionale dell’infermiere è un fiore che affonda le radici all’interno del logo FNOPI e da lì, protetto, nasce e cresce fino a sbocciare con petali rigogliosi che bene trasmettono l’importanza della cura. Come ordine di Arezzo abbiamo scelto di ricordare la giornata del 12 ma di celebrarla un mese dopo, il 13 giugno, quando parleremo di teleassistenza e, con il Rotary, faremo un’importantissima donazione di strumenti e con un evento formativo all’auditorium del San Donato che si concluderà con il giuramento dei nuovi infermieri”.