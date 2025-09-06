«Divieto sorpasso tir in A1 tra Firenze ed Arezzo, più controlli di velocità», la richiesta

Arezzo, 6 settembre 2025 – «Divieto sorpasso tir in A1 tra Firenze ed Arezzo, piu' controlli di velocità». L'intervento del Consigliere Comunale di Montevarchi Chiara Masini
«Un mese fa il 4 agosto nel terribile incidente in autostrada vicino al casello Valdarno perdevano la vita Gianni
Trappolini e Giulia Santoni della Misericordia di Terranuova Bracciolini insieme al paziente Franco Lovari,
ultimo di una serie di gravi incidenti mortali verificatisi in A1 tra Firenze ed Arezzo, tragedia che ha colpito
tutta la comunità del Valdarno.
Vorrei che il Consiglio comunale di Montevarchi riflettesse sull'opportunità di scrivere, tutti insieme, alle
istituzioni preposte per chiedere un impegno concreto, in attesa di avere le tre corsie in autostrada, almeno
per arrivare quanto prima al divieto di sorpasso tra mezzi pesanti in autostrada nei tratti più critici, e per
garantire maggiori controlli di velocità per tutti gli autoveicoli e controlli specifici per autotreni e rimorchi.
Vorrei che la domanda fosse posta all'attenzione non solo, come già fatto, del presidente della Toscana e del
Ministro dei Trasporti ma specifico nello specifico dei professionisti che si occupano dell'infrastruttura autostradale ea
chi può fare controlli ai sensi del codice della strada.
Propongo di scrivere, quanto evidenzia a mezzo stampa dalle famiglie delle vittime, al Direttore Generale
dell'ANFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali,
all'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia spa, al Direttore del Servizio Polizia Stradale, reparto
speciale della Polizia di Stato, al Primo Dirigente della Polizia di Stato della Toscana.
L'Agenzia ANSFISA ogni anno svolge una relazione sulla propria attività, vorrei che fosse menzionato il tragico
incidente del 4 agosto 2025, le vittime, i feriti, le difficoltà logistiche ed economiche per centinaia di persone
che quel giorno transitavano lungo l'autostrada, le ore in cui l'Italia è stata “spaccata in due” le conseguenze
per il traffico, il lavoro di soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine e per i cittadini della provincia di Arezzo.
Mentre per raggiungere l'obiettivo delle tre corsie e ulteriori caselli autostradali ci vorranno anni, il divieto di
sorpasso dei tir e maggiori controlli di velocità sono obiettivi concreti più facilmente raggiungibili che possono
iniziare a dare risposte a cittadini e imprese che vogliono viaggiare in sicurezza.
Consigliere Comunale di Montevarchi
Dott.ssa Chiara Masini
Capogruppo Valdarno Centro