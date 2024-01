Arezzo, 12 gennaio 2024 – Direzione farmaceutica territoriale: nominata la dottoressa Alessandra Roghi

Alessandra Roghi è la nuova direttrice di Farmacia territoriale. La nomina è arrivata da parte del direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso a seguito di selezione pubblica.

“Auguriamo alla dottoressa Roghi buon lavoro – ha commentato il direttore generale della Asl Tse –. Una professionista giovane, ma già con una grande esperienza che porterà il suo contributo in un settore importante e delicato quale quello della farmaceutica territoriale"

Alessandra Roghi, già facente funzione del ruolo da gennaio 2022, ricopre presso la Asl Tse incarichi dirigenziali è laureata in chimica e tecnologia farmaceutica presso l’Università degli studi di Firenze, specializzata in farmacia ospedaliera ed ha conseguito master e corsi di alta specializzazione in ambito regolatorio e politiche del farmaco.

“Voglio esprimere la mia gratitudine per l’incarico ricevuto, con l’impegno a garantire un servizio farmaceutico territoriale efficiente e di qualità, in continuità con quanto già in essere e accettando la sfida di un’importante riorganizzazione dell’assistenza territoriale, al passo con la digitalizzazione delle cure anche tramite i nuovi servizi in ambito cognitivo e in telemedicina.”