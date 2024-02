Mattarella a Firenze, standing ovation per il presidente della Repubblica al teatro del Maggio

10:33

Nardella: "Ignoranza nemico subdolo per i giovani"

"Sappiamo a quali abissi può condurre l'assenza di pensiero, come in quella prospettiva di banalità del male con la quale sono stati inquadrati anni buissimi della nostra storia, e fatti che abbiamo di recente ricordato nella ricorrenza del Giorno della Memoria. Oggi come allora è l'assenza di pensiero a consentire al male di dilagare. Ed è l'ignoranza, più che la cattiveria, il nemico più subdolo per i giovani italiani e italiane". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo fiorentino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.