Digitalizzazione dei servizi demografici, Comune di Arezzo: anagrafe, elettorale e stato civile nella piattaforma ANPR

Arezzo, 25 settembre 2024

Comune di Arezzo: anagrafe, elettorale e stato civile nella piattaforma ANPR

Manneschi: “Un ulteriore e significativo passo in avanti verso la semplificazione dei processi

a vantaggio dell'Amministrazione e del cittadino”

Dopo i servizi anagrafe ed elettorale, anche lo stato civile entrerà nella piattaforma Anagrafe Nazionale Digitale (ANPR) segnando il superamento dell’ultimo ostacolo alla totale digitalizzazione dei servizi demografici con un ulteriore e significativo passo verso la completa dematerializzazione degli archivi di stato civile. La Giunta ha infatti deliberato di partecipare all’avviso PNRR “anagrafica nazionale stato civile” (ANSC). Questa adesione faciliterà la cooperazione tra i Comuni: le comunicazioni e le notifiche tra gli uffici di stato civile di diversi Enti verranno gestite automaticamente, riducendo in modo significativo il carico di lavoro amministrativo e accelerando i tempi. L’ANSC migliorerà notevolmente anche l'interazione tra l'ufficio di stato civile e i cittadini, che potranno infatti accedere ai servizi on-line nazionali e richiedere certificati ed estratti senza recarsi fisicamente in Comune.

Un elemento chiave nella strategia tecnologica dell’ANSC è rappresentato dall'adozione di misure di sicurezza avanzate che garantiranno, ai soli utenti autorizzati, di operare sull'archivio, riducendo significativamente il rischio di accessi non autorizzati.

“Un ulteriore e significativo passo in avanti verso la semplificazione dei processi a vantaggio dell'Amministrazione e del cittadino. Con il completamento della digitalizzazione delle procedure inerenti i servizi demografici il Comune di Arezzo non soltanto è in grado di offrire un servizio sempre più rapido ed efficace agli utenti ma anche di garantire una migliore e più sicura gestione dei dati gestiti e conservati – commenta l’assessore Monica Manneschi.