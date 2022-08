Diffidato un locale in materia di inquinamento acustico

Firenze, 7 agosto 2022 - Contenere la rumorosità degli impianti di amplificazione sonora di notte entro il limite stabilito da legge. È quanto intima un provvedimento di diffida , emesso dalla Direzione ambiente del Comune, nei confronti di un locale in zona piazzale Michelangelo, per il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico: adesso il gestore dovrà fare gli interventi necessari di bonifica acustica e per dimostrare l'efficacia degli stessi interventi dovrà presentare una relazione tecnica.

Il provvedimento, si spiega da Palazzo Vecchio , arriva a seguito di esposti dei cittadini dopo i quali l’amministrazione comunale, così come prevede la legge in materia, aveva chiesto un auto-accertamento e una valutazione di impatto acustico e dopo che infine il reparto di polizia ambientale del corpo di polizia municipale ha accertato il superamento del limite in periodo notturno, elevando una sanzione amministrativa di 2mila euro . La verifica dell’efficacia degli interventi adottati potrà avvenire con nuovi rilievi da parte della polizia municipale.

Niccolò Gramigni