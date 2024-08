"Di Giovedì Sere d'Estate a Lucignano", formula vincente

Arezzo, 30 agosto 2024 – Si è conclusa ieri sera, con l’evento "Luci Park", la rassegna estiva "Di Giovedì Sere d'Estate a Lucignano", che ha animato “Uno dei Borghi più belli d’Italia” durante il periodo estivo. La serie di appuntamenti, che ha visto la partecipazione entusiasta di residenti e turisti, ha rappresentato un vero e proprio viaggio tra tradizione, cultura e divertimento, facendo risplendere i luoghi più caratteristici di Lucignano.

Il programma del cartellone estivo lucignanese, declinato per le più svariate preferenze, ha proposto serate di teatro, concerti, spettacoli, folklore, performance, sempre accompagnate da eccellenze enogastronomiche del territorio. Uno degli eventi di maggior rilievo è stata la cena in piazza del 10 agosto scorso, che ha trasformato il centro storico in un elegantissimo convivio all’aperto. L’atmosfera magica, arricchita da una selezione di piatti tipici preparati dagli chef stellati, ha attratto numerosi partecipanti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e l’ospitalità che da sempre caratterizzano Lucignano.

La sindaca di Lucignano, Roberta Casini, ha espresso grande soddisfazione per il buon esito della rassegna: "Siamo molto contenti del successo che gli eventi di quest’estate hanno riscosso. 'Di Giovedì Sere d'Estate a Lucignano' si è confermata un’occasione preziosa per valorizzare il nostro borgo e per offrire ai visitatori momenti di svago e cultura. I luoghi più belli e suggestivi di Lucignano hanno fatto da cornice a serate indimenticabili, che hanno saputo coniugare tradizione e modernità."

La stagione estiva 2024 si è rivelata eccezionale anche dal punto di vista delle presenze turistiche: “Lucignano – spiega Stefano Cresti, assessore a cultura e turismo - sta facendo registrare un incremento significativo di visitatori, attratti non solo dalle bellezze storiche del borgo, ma anche dalla ricca offerta di eventi sempre di qualità, in grado coinvolgere un pubblico variegato”.

La serata conclusiva "Luci Park" ha coronato una rassegna che ha saputo rinnovarsi, proponendo ogni settimana nuove esperienze capaci di affascinare e intrattenere. “A nome dell’Amministrazione Comunale – conclude la sindaca Casini – intendo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, con lo sguardo rivolto con entusiasmo alle prossime iniziative, nella speranza di continuare a far vivere e crescere Lucignano come meta di cultura e ospitalità”.