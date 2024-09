Delegazione di Civitella in visita al Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach

Arezzo, 12 settembre 2024 – Una delegazione dell’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana, guidata dal Sindaco Andrea Tavarnesi, è stata in visita ai primi di settembre al Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach.

Il gemellaggio con Kämpfelbach nasce nel 2011 su sollecitazione dell’allora ambasciatore tedesco Steiner venuto a Civitella per la cerimonia del 65esimo anniversario dell’eccidio, dove riconoscendo pubblicamente l’atrocità della ferocia nazista auspicò la nascita di un gemellaggio con un comune tedesco proprio in segno di riconciliazione e amicizia, per un’Europa di pace.

In questi anni è cresciuto molto, le due comunità hanno da subito risposto con grande entusiasmo a questo progetto e in questi anni sono numerosi i contatti sia personali, che culturali, sportivi, educativi e non per ultimi commerciali che si sono sviluppati e consolidati.

“Un grande grazie ai nostri amici di Kämpfelbach per averci fatto sentire come sempre parte integrante della loro comunità. Grazie a questa disponibilità ed entusiasmo, oltre all’annuale visita istituzionale, sono diverse le occasioni di scambio che abbiamo creato – spiega l’assessore ai Gemellaggi, Ivano Capacci – mi piace ricordare la partecipazione degli amici di Kämpfelbach al nostro Mercato del Cacio nel mese di maggio, la partecipazione dei nostri produttori al mercato di Natale di Kämpfelbach e a quello di settembre”.

Quest’anno, nell’80esimo anniversario dell’Eccidio, con la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile, la commemorazione del 29 giugno 1944 e con la mostra fotografica internazionale di Luigi Toscano visitabile fino al 21 luglio, il gemellaggio si è rafforzato ulteriormente.

“Siamo felici di continuare a mantenere saldi i valori che cristallizzano il nostro gemellaggio – commenta il Sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – La diversità di contesti è motivo di grande arricchimento sociale e culturale che sentiamo moralmente di dover offrire alle generazioni future, affinché possano contribuire a dare valore aggiunto al nostro Paese”.

Quest’anno la visita è stata improntata al coinvolgimento delle associazioni del nostro Comune. Alcune associazioni come la Polisportiva Albergo Oliveto, nella veste del presidente Enzo Comunelli, ha donato una maglietta della squadra ciclistica e il Tegoleto Calcio ha donato un gagliardetto. Presenti rappresentanti del Circolo di Pieve a Maiano e del Circolo Olinto Paccinelli di Badia al Pino, del Circolo di Viciomaggio e della Pro Loco di Civitella. La visita è stata caratterizzata da una nutrita e graditissima rappresentanza di giovani della comunità di Civitella. L’Amministrazione, per l’occasione, ha donato due ulivi che verranno piantati nella Collina dell’Olio a Kämpfelbach ed un ‘bigone’ antico recipiente per la vendemmia per ricordare la produzione di olio e vino a Civitella.