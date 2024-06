Definitivo spostamento del mercato cittadino del martedì in Viale Diaz

Arezzo, 28 giugno 2024 – L'Amministrazione Comunale di Sansepolcro annuncia che, a seguito della giornata sperimentale dello scorso martedì 11 giugno, è stata presa la decisione definitiva di spostare il mercato cittadino. A partire da domani, martedì 18 giugno, il mercato cittadino dunque si terrà regolarmente in Viale Diaz.

La sperimentazione ha fornito riscontri positivi sia dai commercianti ambulanti che dai cittadini, evidenziando i vantaggi logistici e organizzativi offerti dalla nuova collocazione. Viale Diaz, con la sua maggiore ampiezza e accessibilità, si è rivelato un'area più adeguata per ospitare le bancarelle, tutte in un unico spazio, migliorando l'esperienza di acquisto e consentendo una più efficace gestione del flusso di visitatori. L’area ombreggiata permette, anche nei giorni di temperature elevate, di poter fare acquisti in tranquillità. La zona è a ridosso del centro cittadino e in questo modo gli utenti del mercato hanno anche uno sbocco diretto sul corso XX Settembre per poter fare acquisti anche presso i negozi del centro storico.

"Il successo della giornata sperimentale ci ha convinti che Viale Diaz sia la scelta giusta per il nostro mercato settimanale," ha dichiarato l’assessore Francesca Mercati. "Questa scelta è stata fatta perché l’area in questione presenta tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di un mercato, dagli allacci elettrici ed idrici alla posizione logistica favorevole per il raggiungimento della zona da parte degli avventori. Dal momento in cui saranno terminati i cantieri in Viale Vittorio Veneto, sarà anche più facile trovare parcheggio da parte di tutti. Intanto vi comunichiamo anche che il mercato di "Campagna Amica" verrà spostato dall'attuale collocazione a Porta Tunisi a Piazza Gramsci e Piazza Santa Marta. Il mercato di Campagna Amica, ricordiamo, si svolge ogni giovedì. Così facendo si avrà u miglioramento logistico di entrambi i mercati che hanno esigenze diverse, ma ugualmente importanti."

L'Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare e a godere dei numerosi prodotti e delle opportunità offerte dai nostri commercianti.